Bakan Kurum: 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaş sosyal konutlara kavuştu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye’nin en büyük şantiyesini kurduğu Malatya İkizce Mahallesi’nde afet konutları ile birlikte İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki sosyal konutları da tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda, Malatya İkizce'deki sosyal konuta yerleşen Mahmut Dönmez ve eşinin görüşleri yer aldı.

"Çünkü başımızda devletimiz var"

Çift, deprem sonrasında karamsarlık yaşadıklarını ancak devletin iki yıl içinde evleri tamamlayıp teslim etmesini büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konutlarına yerleşen Dönmez çiftinin görüntülerini paylaştı.

Hanım Dönmez’in “Evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var” sözlerini alıntılayan Bakan Kurum mesajında “Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk. Hanım ablamız ile Mahmut abimiz de Malatya İkizce’de İlk Evim Projemiz ile sahip olduğu yuvalarında huzurla oturuyor” ifadelerine yer verdi.