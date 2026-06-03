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TRT Haber 03.06.2026 10:30

BBP Genel Başkanı Destici'nin ağabeyi vefat etti

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici yaşamını yitirdi. Halil Nural Destici’nin naaşı, yarın öğle namazını müteakip Eskişehir’in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

BBP Genel Başkanı Destici'nin ağabeyi vefat etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, hastalığı nedeniyle uzun zamandır tedavi gören ağabeyi Halil Nural Destici vefat etti.

Halil Nural Destici’nin naaşı, yarın öğle namazını müteakip Eskişehir’in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyünde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Partiden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin muhterem ağabeyi Halil Nural Destici'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum beyefendiye yüce Allah'tan rahmet, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere kederli ailesine ve tüm yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun."

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Mustafa Destici BBP
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