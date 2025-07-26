48 adet KAAN'ın satışı için Endonezya ile imzalar atıldı

Gerçekleştirilen imza törenine; T.C. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Cihad Vardan, Millî Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ve TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu katıldı.

Gerçekleşen imza töreni sonrası değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, açıklamasında şunları ifade etti:

"Tarihin içinde tarihi bir an"

"Tarihin içinde tarihi bir an daha… Bu tarihi ana hep birlikte şahitlik edebildiğimiz için şükran doluyum. Heyecanlıyız, aynı zamanda gururluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Prabowo Subianto’nun liderlikleri ve güçlü iradeleri sayesinde filizlenen bu iş birliğini başarı ile hayata geçirmenin büyük gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

11 Haziran 2025 tarihinde Endonezya Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız ve toplamda 48 adet uçak konusunda iş birliği gerçekleştirilmesini öngördüğümüz KAAN Milli Muharip Uçak “Devletten Devlete (G2G) Tedarik Anlaşması” çerçevesinde, anlaşmanın detaylarını tanımlayan ve teknik ekleri de içeren ticari sözleşmenin imza törenini gerçekleştirdik.

Bu iş birliği vesilesiyle Endonezya’da kurulacak yerel sanayi altyapısını desteklemeyi, iki ülke arasında hem üretim hem de mühendislik alanlarında iş birliğini artırmayı hedefliyoruz.

TUSAŞ firmamız ile birlikte projede görev alacak olan başta PT RAD ve PTDI olmak üzere tüm Endonezyalı paydaşlara teşekkür ediyor, imzalanan sözleşmenin her iki ülke için hayırlı gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum."

