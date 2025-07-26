Milli denizaltıların ve ALTAY’ın çeliği hazır

Türkiye’de savunma sanayiindeki gelişmeler daha çok savaş uçağı, füze, SİHA ve benzeri sistemler üzerinden ele alınıyor. Ancak arka planda son derece stratejik noktalarda da yerli ve milli imkanlarla üretim için sıkı bir çalışma var.

Belki de tüm ekosistemi etkileyebilecek önemde olan bu alandaki oyunculardan biri de OYAK bünyesinde yer alan zırh çeliği üreticisi Miilux OY.

Milli denizaltının üretim testleri için kritik adım

Miilux OY Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan, önce zırh çeliğinde tüm kalitelerde üretim yaptıklarını belirtiyor. Daha sonra kendilerinden çok talep edilen ve tedarikinde güçlük çıkabileceği öngörülen denizaltı çeliği için yoğun bir iş temposun girdiklerini anlatıyor.

2023 yılındaki IDEF’te denizaltılar için kullanılan HY-100 çeliğin levha formunu sergilediklerini hatırlatıyor Yeldan ve “Aradan geçen sürede durmadan çalıştık. Milli denizaltının ana taşıyıcı iskeletini oluşturacak profil formunu da bu süre içinde tamamladık. MİL-DEN projesi kapsamında Tersaneler Genel Müdürlüğü’ne test bloku inşasında kullanılmak üzere sevkiyatımızı yaptık.” bilgisini paylaşıyor.

Yeldan ayrıca, ülkemizde üretilecek milli denizaltılarda kendi ürettikleri çeliklerin kullanılacağını ifade ediyor.

[Türkiye, son derece stratejik bir alan olan çelik üretiminde de kritik adımlar atıyor.]

Son derece stratejik bir ürün hayata geçirildi

Yavuz Yeldan, bahsettiği bu çeliğin aslında dünyada çok az sayıda ülkenin üretebildiği stratejik bir ürün olduğunun altını çiziyor. Türkiye’nin artık bu sınıfa yükseldiğinden bahsedip, şöyle devam ediyor:

“Biz bu başarıyla aslında kritik bir ürünün tedariğinde yaşanabilecek muhtemel sıkıntıların da önüne geçmiş olduk. Çünkü bugün olmasa bile gelecekte Türkiye’nin bu çeliğe ulaşmasını engellemek için farklı adım atanlar, bizi engellemek isteyenler olabilirdi.

Bu noktadan baktığımızda aslında sürecin ne denli zorlu olduğunu da görüyoruz. Ve artık bu konuda tam bağımsız bir savunma sanayii için eşik aşılmış oldu. Denizaltı çeliğinde de yerli/milli olarak her türlü ihtiyacı karşılayabilecek duruma geldik.”

[Miilux OY, ALTAY tankının zırh çeliklerini de üretecek.]

ALTAY tankının zırh çeliği hazır

Yavuz Yeldan, Miilux OY olarak Türk savunma sanayiinin gözbebeği projelerinden ALTAY tankı için de üzerlerine düşen görevi başarıyla üstlendiklerinden bahsediyor.

Kalın malzemelerde üretimlerini tamamladıklarını anlatıyor ve “Bunların uluslararası akredite kuruluşlarında testlerini yaparak sertifikalarını aldık. ALTAY’ın üreticisi olan firmayla da görüşmelerimiz devam ediyor. Seri üretim safhasında tamamıyla bizim yerli çeliklerimiz kullanılacak.” diyerek sözlerini tamamlıyor.