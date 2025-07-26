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Gündem
İHA 26.07.2025 10:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki orman yangını sırasında şehit olan Sercan Utni ve Hilmi Şahin'in ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Eskişehir’deki orman yangını sırasında alevler arasında kalarak şehit olan 10 kişiden Denizlili Sercan Utni ve Hilmi Şahin, memleketleri Beyağaç’ta toprağa verildi.

Ailelere taziye ziyaretinde bulunan AK Parti Ekonomik İşler Sorumlusu ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, yangında evlatlarını kaybeden şehit anne ve babalarıyla görüşerek sabır diledi.

Zeybekci, şehit ailelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da telefonda görüştürdü.

"Üzüntümüz çok büyük"

Aileye başsağlığı dileyen Erdoğan, "İnşallah sizler de onların ebedi alemdeki makamlarıyla yükseleceksiniz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Eşim de yanımda. Onun da sizlere selamları var" dedi.

Daha sonra şehit Sercan Utni’nin ailesiyle aynı şekilde görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle başımız sağ olsun... Rabbim cennetinde sözleri yavrunuza kavuştursun inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Üzüntümüz çok büyük. Rabbim bizlere inşallah cennette şehitlerimizle buluşmayı nasip etsin. Eşimin de selamları var" diye konuştu.

Şehit annesi de, "Sizler de selam söyleyin. Allah razı olsun. Hepinizden Allah'ım çok razı olsun" yanıtı verdi.

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