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TRT Haber 26.07.2025 07:09

Meteoroloji pazar günü için uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar gününden itibaren tüm yurdu etkisi altına alacak yeni bir sıcak hava dalgası için uyarıda bulundu. Sıcaklıkların bazı bölgelerde mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıkması beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin 45 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji pazar günü için uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının daha da artacağını duyurdu. 26 Temmuz-2 Ağustos tarihlerini kapsayan uyarıya göre, Türkiye pazar gününden itibaren yeni ve etkili bir sıcak hava dalgasının altına girecek.

Sıcak hava dalgası özellikle iç kesimlerde etkisini yoğunlaştıracak. Hava sıcaklıklarının sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 4 ila 8 derece artması bekleniyor. Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Karadeniz’in iç kesimlerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 7 ila 12 derece üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Meteoroloji pazar günü için uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak

Sıcaklıklar dikkat çekici seviyelere ulaşacak

Yapılan tahminlere göre, hafta boyunca bazı il merkezlerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar dikkat çekici seviyelere ulaşacak. Başkent Ankara'da termometrelerin 40 dereceyi görmesi beklenirken, İstanbul'da 35, İzmir'de ise 40 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklıkların ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanması bekleniyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıkacağı, Malatya'da 43, Aydın'da 43, Çankırı'da ise 42 derece olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek sıcaklıkların batı bölgelerinde 30 Temmuz Çarşamba, doğu kesimlerde ise 2 Ağustos Cumartesi gününden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Vatandaşlara kritik uyarı: 11.00-16.00 saatlerine dikkat

Yetkililer, aşırı sıcaklar nedeniyle başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar olmak üzere tüm vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yapılan açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları nedeniyle; vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Güneş çarpmasına dikkat

Uzmanlar, güneş çarpmasına karşı korunmak için ince, açık renkli ve bol giysiler giyilmesini, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılarak bol sıvı tüketilmesini ve zorunlu olmadıkça ağır işler ile spordan uzak durulmasını tavsiye ediyor.

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