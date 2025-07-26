Açık 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.07.2025 06:36

Türkiye, Balkanlar için yeni bir diyalog platformu başlatıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu’nun ilk toplantısına İstanbul’da ev sahipliği yapacak. Platform, bölgesel sahiplenmeye dayalı diyaloğu, güveni ve kalıcı iş birliğini hedefliyor.

Türkiye, Balkanlar için yeni bir diyalog platformu başlatıyor

Türkiye, Balkanlar’da diyaloğu önceleyen yeni bir diplomatik girişim başlatıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde, İstanbul’da Balkan Barış Platformu’nun ilk toplantısı düzenlenecek.

Bugün gerçekleştirilecek toplantıya, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan Dışişleri bakanları ile Arnavutluk’tan bakan yardımcısı düzeyinde katılım bekleniyor.

Platformun amacı; bölgesel meselelerde sürdürülebilir çözümler üretmek, güveni tesis etmek ve iş birliğini derinleştirmek.

Somut iş birliği projeleri masaya yatırılacak

Gayriresmi istişare formatında yapılacak toplantıda, Bakan Fidan’ın, bölgesel sahiplenmeye dayalı anlayışın önemine, güvenlik risklerinin bertaraf edilmesine ve bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesine vurgu yapması bekleniyor. Ulaştırma, enerji ve haberleşme alanlarında somut iş birliği projelerinin de masaya yatırılacağı zirvede, Türkiye’nin barışa ve refaha katkı sağlayacak her yapıcı girişime açık olduğu mesajı verilecek.

Türkiye’nin bu adımı, daha önce hayata geçirilen Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan ve Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizmaları ile Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci gibi çok taraflı diplomatik çabaların tamamlayıcısı niteliğinde.

Toplantıda Fidan’ın ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Balkanlar
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Son 15 gün içerisinde çıkan yangınlarla ilgili 17 kişi tutuklu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:18
Usulsüz siren tertibatı kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza
07:16
Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti
07:13
Kars'ta sel ve heyelan nedeniyle köylerde hasar oluştu
07:11
Meteoroloji pazar günü için uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak
06:59
İngiltere'de çocuklara sosyal medya kısıtlaması gündemde
06:51
Gözler eylülde güncellenecek yeni OVP'de
Irak’ta 50 dereceyi bulan hava sıcaklıkları vatandaşları olumsuz etkiliyor
Irak’ta 50 dereceyi bulan hava sıcaklıkları vatandaşları olumsuz etkiliyor
FOTO FOKUS
İki dost ülke: Türkiye ve Özbekistan
İki dost ülke: Türkiye ve Özbekistan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ