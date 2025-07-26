Türkiye, Balkanlar için yeni bir diyalog platformu başlatıyor

Türkiye, Balkanlar’da diyaloğu önceleyen yeni bir diplomatik girişim başlatıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde, İstanbul’da Balkan Barış Platformu’nun ilk toplantısı düzenlenecek.

Bugün gerçekleştirilecek toplantıya, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan Dışişleri bakanları ile Arnavutluk’tan bakan yardımcısı düzeyinde katılım bekleniyor.

Platformun amacı; bölgesel meselelerde sürdürülebilir çözümler üretmek, güveni tesis etmek ve iş birliğini derinleştirmek.

Somut iş birliği projeleri masaya yatırılacak

Gayriresmi istişare formatında yapılacak toplantıda, Bakan Fidan’ın, bölgesel sahiplenmeye dayalı anlayışın önemine, güvenlik risklerinin bertaraf edilmesine ve bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesine vurgu yapması bekleniyor. Ulaştırma, enerji ve haberleşme alanlarında somut iş birliği projelerinin de masaya yatırılacağı zirvede, Türkiye’nin barışa ve refaha katkı sağlayacak her yapıcı girişime açık olduğu mesajı verilecek.

Türkiye’nin bu adımı, daha önce hayata geçirilen Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan ve Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizmaları ile Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci gibi çok taraflı diplomatik çabaların tamamlayıcısı niteliğinde.

Toplantıda Fidan’ın ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.