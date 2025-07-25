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TRT Haber 25.07.2025 21:06

Bakan Kurum: Yangınlarda 87 bağımsız birimde ağır hasar tespit ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya’daki orman yangınlarında 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik." dedi.

Bakan Kurum: Yangınlarda 87 bağımsız birimde ağır hasar tespit ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar Karabük'te 56, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Antalya'da 3 olmak üzere toplam 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hızla yaraları saracağız."

Bakan Kurum: Yangınlarda 87 bağımsız birimde ağır hasar tespit ettik

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