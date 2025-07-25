Açık 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.07.2025 18:40

Yangınlarla mücadele için "Risk Yönetim Ekibi" oluşturuldu

Yangınlarla mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda "Risk Yönetim Ekibi" oluşturuldu.

Yangınlarla mücadele için "Risk Yönetim Ekibi" oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olağanüstü iklim şartlarında, çok geniş bir coğrafyada yangın riskinin üst seviyeye yükseldiği günlerde olunduğunu, küçük bir ihmalin bile büyük sonuçlar doğurabildiğini belirtti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman şehitlerini rahmetle anan Yılmaz, orman yangınlarına kahramanca müdahale eden kamu görevlilerine ve gönüllülere şükranlarını sundu.

"Sivil toplumun ve insanımızın desteği son derece kıymetli"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yangınlara en kısa sürede ve etkili müdahalenin hayati önemde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yönde her türlü gayret gösterilmektedir. Ancak, köklü çözüm yangın çıkmasına neden olan riskleri en aza düşürmektir. Tüm kamu kurumlarımız ve her bir vatandaşımız yangın riski olan alanlarda azami dikkati göstermek ve teyakkuz halinde olmak zorundadır.

Bu kapsamda bugün ilgili bakanlarımızla yaptığımız toplantıda merkezi düzeyde Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda ihtiyaç halinde ilave tedbirler alacak bir 'Risk Yönetim Ekibi' oluşturduk.

Ayrıca her bir bakanlığımız kendi alanında riskleri değerlendirerek hızla hareket edecektir. Yerelde ise valilerimizin koordinasyonunda benzer bir yaklaşım hayata geçirilecektir. Bu mücadele devlet ve millet dayanışması ile sürdürülecektir. Yangın riskini artıran her türlü eylemden uzak duralım. Bilgi kirliliğine müsaade etmeden, yetkili kişi ve kurumların uyarılarını ve kararlarını hassasiyetle takip edelim. Sivil toplumun ve insanımızın desteği son derece kıymetlidir."

ETİKETLER
Orman Yangını Yangın Orman Cevdet Yılmaz
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:35
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
18:20
Bakan Şimşek: Türkiye savunma sanayiinde en gelişmiş ülkelerle arayı kapatıyor
17:50
Yerli dron avcısı İLTER, IDEF 2025'te uluslararası katılımcıların radarında
17:49
Kamboçya, Malezya'nın önerdiği ateşkesi kabul etti
17:47
STM yeni nesil çözümlerini IDEF 2025'te tanıtıyor
17:42
TÜBİTAK'tan IDEF 2025'te 8 önemli işbirliği anlaşması
Irak’ta 50 dereceyi bulan hava sıcaklıkları vatandaşları olumsuz etkiliyor
Irak’ta 50 dereceyi bulan hava sıcaklıkları vatandaşları olumsuz etkiliyor
FOTO FOKUS
İki dost ülke: Türkiye ve Özbekistan
İki dost ülke: Türkiye ve Özbekistan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ