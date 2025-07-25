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Gündem
TRT Haber 25.07.2025 14:53

Yangın riski yüksek olan bölgelerde 'Risk Yönetim Ekibi' oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde orman yangınlarıyla mücadele konusunda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, yangın riski olan bölgelerde "Risk Yönetim Ekibi" oluşturma kararı alındı.

Yangın riski yüksek olan bölgelerde 'Risk Yönetim Ekibi' oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde orman yangınlarıyla mücadele konusunda toplantı gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ın katıldığı toplantıda; son dönemlerde yaşanan orman yangınları değerlendirildi.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle artan riskler konusunda alınması gereken ilave tedbirler istişare edildi.

Önümüzdeki döneme ilişkin her bir bakanlığın risk değerlendirmesi yaparak, önleyici tedbirlere yoğunlaşması yönünde karar alındı.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, riskin en yoğun olduğu bu dönemde risk açısından öncelikli bölgeleri ve eylemleri belirleyerek hızla hayata geçirmek üzere Risk Yönetim Ekibi oluşturuldu. 

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Cevdet Yılmaz Orman Yangını Tarım ve Orman Bakanlığı Son Dakika
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