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TRT Haber 25.07.2025 16:00

Terörsüz Türkiye Komisyonu kuruluyor

Terörsüz Türkiye komisyonu için geri sayım başladı. Meclis Başkanlığı resmi yazı göndererek, siyasi partilerden komisyona isim bildirmelerini talep etti. Partiler sandalye dağılımına göre temsil edilecek.

Terörsüz Türkiye Komisyonu kuruluyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıkları ile HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), EMEP, DSP ve DP'ye gönderilen yazıda, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM bünyesinde Komisyon kurulacağı belirtildi.

Komisyon 51 üyeden oluşacak

Yazıda, AK Parti'den 21, CHP'den 10, DEM Parti ve MHP'den 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nden 3'er, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP'den 1'er milletvekilinin isimlerinin, 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi.

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DEM Parti Numan Kurtulmuş TBMM Terörsüz Türkiye
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