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AA
25.07.2025 18:33
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la, Azerbaycan ile Ermenistan arasında süren barış görüşmelerine ilişkin telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış görüşmeleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.