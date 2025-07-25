Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış görüşmeleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.