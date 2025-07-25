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Gündem
TRT Haber 25.07.2025 19:40

Bakan Yumaklı: Afyonkarahisar'a ulaşan orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya ve Bilecik ile Eskişehir'de başlayıp Afyonkarahisar'a ulaşan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı: Afyonkarahisar'a ulaşan orman yangınları kontrol altına alındı

Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Orman yangınlarını söndürme mücadelesinde şehit olan kardeşlerimizi toprağa verdik. Mekanları cennet olsun. Vatan savunmasında şehadete ulaşan 5'i orman işçisi ve 5'i AKUT üyesi kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ailelerine, yakınlarına, sevenlerimize başsağlığı diliyoruz.

Kamuoyunun takip ettiği üzere bütün bunlar olurken, bizler yangınlara ara vermeden mücadele için savaş verirken çeşitli yalan bilgilerin ortaya saçıldığını gördük.

Biz her zaman olduğu gibi şunu diyoruz biz bunlara cevap vermeyeceğiz, doğruları açıklamaya devam edeceğiz. Yalanla prim yapmak isteyenlerin bu amaçlarına ulaşmasına izin vermeyeceğiz.

"73 yangınla mücadele edildi"

Bu haftanın çok riskli olduğunu hatırlattık. Bugün ve dün de yangınlar oldu. Bugün 37'si orman toplam 73 yangınla mücadele edildi. Sakarya'da başlayıp Bilecik'e uzanan 2 yangın kontrol altına alındı. Şehit verdiğimiz yangını da kontrol altına aldık.

Mersin Anamur, Antalya Aksu, Muğla Yatağan yangınları kontrol alındı.

Karabük'te başlayan iki ayrı yangın devam ediyor. 2 uçak, 19 helikopter ve kara araçlarıyla mücadele ediyoruz.

Meteoroloji'nin bugün yayımladığı bilgi bizi daha büyük endişeye sevk etti. Daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi tek başımıza kazanamayız. Açık alanda ateş yakmayın.

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