Mavi Vatan’a yeni oyuncu: Dünyada örneği yok

Dünyanın bu alandaki en önemli organizasyonlarından biri olan 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul’da devam ediyor. Fuar kapsamında çok farklı ürünler ilk kez vitrine çıkıyor.

Bunlardan biri de ‘dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı’ olarak kabul edilen Solid Aero imzalı TALAY…

Solid Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Fırat, TALAY’ın yolculuğunu anlatırken aslında projeye alternatif bir ürün olmadığını fark ettiklerini söylüyor. TALAY kendi sınıfında ilk ve tek.

TALAY’ın 30 santimetre ile 3 metre arasında bir seyir irtifası var. Onu diğer kamikaze İHA’lardan ayıran en büyük özelliğiyse sonar izi bırakmaması ve denize neredeyse sıfır uçabildiği için radara yakalanmaması.

Çok farklı hedefleri vurabilir

Selçuk Fırat, TALAY’ın asli hedeflerinin elbette savaş gemileri ya da hücumbotlar gibi klasik su üstü hedefleri olduğunu belirtiyor. Ancak bu noktada önemli de bir parantez açıyor ve TALAY’ın düşman insansız deniz araçlarını bertaraf edebileceği bilgisini paylaşıyor.

Ayrıca TALAY için “Siz ona hangi hedefi öğretirseniz onu bulur ve yok eder.” diyor Fırat.

Bu noktada merak edilen hususlardan biri elbette TALAY’ın nereden havalandığı sorusu… Herhangi bir deniz platformundan kolayca kalkış yapılabileceğini ifade ediyor Fırat ve “Kıyı şeridinden ya da sahildeki bir araçtan dahi bırakılabilir. Her ne kadar ağırlıklı olarak deniz üstü hedefler aklımıza gelse de kıyıdaki stratejik düşman noktalar da TALAY ile vurulabilir.” diyor.

[TALAY'ın katlanabilir yapısı ona çok daha mobil bir sistem olma özelliği kazandırıyor.]

Menzil sorununa ZADA çözümü

Denizde radyo sinyallerinin erişimi dünyanın yuvarlak olması nedeniyle elbette sınırlı. Ancak bu sorunu yine kendi üretimleri olan bir İHA desteğiyle çözdüklerini anlatıyor Selçuk Fırat. Ve sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Bu sayede yaklaşık 200 kilometrelik bir operasyon menziline ulaşıyoruz. TALAY sadece bir hedef vurma aracı değil. İhtiyacınız olduğunda 30 kilograma kadar sensör, mühimmat ya da başka bir yük de taşıyabilir. Yani dilerseniz acil ulaşması gereken bir yük için onu kargo olarak da kullanabilirsiniz.

TALAY’ın iki farklı vuruş modu var. İlkinde hedefine düz şekilde ilerleyip öyle temas ediyor. Bir de ‘top attack’ denilen yukarıdan dalarak vurma özelliği var. Ki bu tür araçlar için böyle bir kabiliyete erişmek çok zor. Ancak biz bunu da başardık. TALAY hedefe varmadan önce yükseliyor ve sonra dalarak karşı tarafı çaresiz bırakıyor.

IDEF 2025 kapsamında çok farklı heyetler TALAY’ı görmek istedi. İlgi bir hayli yüksek. Bizim önceliğimiz tabi ki kendi ülkemiz. 2026’da seri üretime başlayıp, 2027’de ilk teslimatları yapmayı hedefliyoruz. Sonrasında önce dost ve kardeş ülkeler ardından diğer yerler için adımlar atabiliriz.”