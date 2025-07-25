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Gündem
TRT Haber 25.07.2025 11:15

Türk mühendisler geliştirdi: ABD ordusu da kullanıyor

Son yıllarda özellikle savunma sanayiinde attığı adımlar ve buradan elde ettiği tecrübelerle sivil alanda da önemli teknolojiler geliştiren Türk firmalar çok değerli işlere imza atıyor. AYDA Savunma tarafından hayata geçirilen teknoloji ABD ordusunda da aktif olarak kullanılıyor. Ürünün yakın gelecekte farklı ülkelere de ihraç edilmesi bekleniyor.

Sertaç Aksan
Sertaç Aksan
Muhabir
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Türk mühendisler geliştirdi: ABD ordusu da kullanıyor

İstanbul’un ev sahipliğinde devam eden 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) her ne kadar askeri projelerle adından söz ettirse de aslında arka planda birbirinden kritik teknolojilerin de ilk kez sergilendiği bir organizasyon kimliği taşıyor.

AYDA Savunma tarafından geliştirilen radyo frekansıyla kimliklendirme işi de bu örneklerden biri. Öyle ki, ABD ordusu tarafından halihazırda kullanılan sistemin hem yurt içinde hem de yurt dışında hizmete girmesi bekleniyor.

Türk mühendisler geliştirdi

AYDA İş Geliştirme’den Nejat Ünsal, AYDA bünyesinde çok farklı ürünler olduğunu ve bunların tamamının Türk mühendislerce geliştirildiğini söylüyor. Ünsal’a göre onları ayrı bir noktaya taşıyan sistem ‘radyo frekansıyla kimliklendirme’ adını verdikleri proje.

Nejat Ünsal sistemi en temel haliyle anlatırken, “Silahların, mühimmatların, teçhizatların, cephanelik ve depolardaki tüm ürünlerin birer çip takılarak uçtan uca takip edilmesini sağlıyoruz.” diyor.

Takibini yapabildikleri ürünlerin çeşitliliği dikkatimizi çekiyor. Her kullanıcının talep ve isteklerinin farklı olabildiğini anlatıyor Ünsal. AYDA olarak terzi usulü çalıştıklarını ve karşı tarafın taleplerine göre sistemi uyarladıklarından bahsediyor.

AYDA imzalı sistem son derece kritik belgeler için de üst düzey koruma sağlıyor.[AYDA imzalı sistem son derece kritik belgeler için de üst düzey koruma sağlıyor.]

“Depodaki binlerce ürünü çok kısa zamanda sayabiliyor”

Sistemin internet bağlantısı olmadan çalıştığına ve böylece dışarıdan müdahalenin de imkansız hale geldiğinin altını çiziyor Ünsal. Sistemin aslında sivil kullanım için de son derece ideal olduğundan bahsedip, şöyle devam ediyor:

“Güvenlik kurumları için uçtan uca şifreleme yapıyor aslında bizim sistemimiz. Sadece silah olarak düşünmeyin. Çok gizli bir evrak da yetkisi olmayan biri tarafından çıkarılmak istendiğinde sistem alarm veriyor. Bunu da ‘bir kağıt çıkarıldı’ diyerek yapmıyor. Hangi bilgilerin yazılı olduğu kağıdın çıktığını size söylüyor.

Sivil tarafta da operasyonlarını hızlı ve etkin sürdürmek isteyenler oluyor. Bir depo dolusu ürünü saymak kolay iş değil. Tek tek saymaya kalktığınızda hem yanlış yapma ihtimaliniz artıyor hem de zaman kaybı oluyor. Bizim sistemimizle deponuzdaki tüm ürünü çok hızlı bir şekilde, eksiksiz ve tek seferde sayabiliyorsunuz.”

Yetkisi olmayan personel kullanma izni olmadığı bir silahla alandan ayrılmak istediğinde hem alarm veriyor hem de süreci detaylıca rapor ediyor.[Yetkisi olmayan personel kullanma izni olmadığı bir silahla alandan ayrılmak istediğinde hem alarm veriyor hem de süreci detaylıca rapor ediyor.]

“Dünyadaki 4 firmadan biriyiz”

Nejat Ünsal bu noktada çok önemli bir parantez açıyor. Dünya üzerinde ABD ve diğer ülkelerin ordusuna bu hizmeti verebilen 4 firma olduğundan bahsediyor. “AYDA olarak bu firmalardan biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çünkü AYDA imzalı sistem halihazırda ABD ordusu tarafından kullanılıyor.” diyor.

Ünsal’a göre son yıllarda savunma sanayiindeki gelişimle birlikte madalyonun teknoloji kısmına da dikkatlice bakmak gerekiyor. Türk mühendislerce hayata geçirilen çok iyi sistemler olduğundan bahsediyor Ünsal ve “Türk ürünleri olarak küresel piyasalara çıktığımızda inanılmaz bir talep görüyoruz. Bu da devletimizin bize verdiği destek sayesinde oluyor.” diyerek sözlerini tamamlıyor.

İlyas Umut Özacar
İlyas Umut Özacar
Kamera
Mücahit Turan
Mücahit Turan
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Türk mühendisler geliştirdi: ABD Ordusu da kullanıyor
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