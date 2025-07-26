4 ilde orman yangınlarına müdahale ediliyor

Karabük Safranbolu, Antalya Gazipaşa ve Aksu ile Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ankara Eymir'deki yangına 2 uçak ve 5 helikopter, Antalya Gazipaşa'daki yangına 2 uçak ve 11 helikopter, Karabük Safranbolu'daki yangına 2 uçak ve 23 helikopter, Mersin Silifke'deki yangına 4 uçak, 8 helikopter ve kara unsularıyla müdahalelerin sürdüğünü bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, ilgili kurumların destekleriyle devam eden 4 yangından; Ankara Eymir'deki yangına 2 uçak, 5 helikopter, Antalya Gazipaşa'daki yangına 2 uçak, 11 helikopter, Karabük Safranbolu'daki yangına 2 uçak, 23 helikopter, Mersin Silifke'deki yangına 4 uçak, 8 helikopter ve kara unsularıyla müdahaleler sürüyor."

Antalya-Gazipaşa ilçesi

Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınırken, Gazipaşa'da havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Doğanca, Gürçam ve Çile mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda etkisini sürdürüyor.

Alevlerin yaklaşması nedeniyle Gürçam Mahallesi'ndeki evlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleri ile müdahaleye sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da destek veriyor.

Bölgedeki hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor.

Çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.

Antalya-Aksu ilçesi

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Macun Mahallesi'nde ormanlık ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangında vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.

Antalya- Serik ilçesi

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Akbaş ve Karataş mahalleleri sınırındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri, uçaklar ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yerleşim yerlerine de yakın olan yangını kontrol altına almak için ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, dördüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü.

Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği Safranbolu ve Ovacık'taki yangınları söndürme çalışmalarında, 16 helikopter, 2 uçak, 31 ilk müdahale aracı, 123 arazöz, 49 su ikmal aracı, 13 dozer, 6 treyler, 5 greyder, 21 ekskavatör, tanker, lowbet, 3 kepçe, 4 bekoloder, 9 ambulans, 34 arama kurtarma aracı, 20 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), 2 ikram aracı ve 1441 personel yer alıyor.

Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın üç noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 55 kara aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.

Vatandaşlar da ekiplere destek olmak için traktörleriyle su taşıyor.

4 mahalle tedbiren tahliye edildi

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklama, 250 personelle yangına yoğun şekilde müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangına yakın olan Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltılmıştır. Yangının en kısa sürede tamamen kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir." ifadesi yer aldı.

Ankara'daki yangın kontrol altına alındı

Ankara'da Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Yangına 2 uçak ve 5 helikopterle havadan müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, yangına tüm imkanlarla müdahale edildiğini belirtti. Bölgenin boşaltılması yönünde talimat verdiğini ifade eden Şahin, "Bölge, vatandaşların, spor ve yürüyüş anlamında kullandığı yoğun bir yer inşallah üstesinden geleceğiz." dedi.

Şahin, yangına müdahaleye ilişkin şuy bilgileri paylaştı:

"38 su tankeri, 26 arazöz ve itfaiye ve 9 TOMA aracı çalışıyor. Asıl müdahale havadan yapılıyor. Yangın, Konya yoluna doğru ilerledi. Ekiplerimizin yangını söndürmek için yoğun çalışması sürüyor."

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada da "Ankara'da Eymir Gölü civarında devam eden yangına havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Uşak

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, tedbir amaçlı Ketenlik köyü tahliye edildi. Yangın nedeniyle Gerdanlar Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştuğu öğrenildi. Uşak Valisi Naci Aktaş yangın bölgesinde ekiplerden bilgi aldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.