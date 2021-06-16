Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı" diyen Bakan Koca, son bir hafta içinde aşıların pek çok meslek grubuna açıldığını da hatırlattı.

35 yaş üstüne aşılama yarın başlıyor

Bakan Koca, yarın itibarıyla 35 yaş üzeri tüm vatandaşlar için aşı randevularını açılacağının müjdesini de verdi.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yarın itibarıyla 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz.https://t.co/WBOwM8tzDm pic.twitter.com/8T6fvhQNI7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 16, 2021

37 milyon doz aşı yapıldı

Koca, "Bugün itibarıyla ilk doz yaklaşık 23 milyon, ikinci doz 14 milyon olmak üzere toplamda uyguladığımız aşı dozu 37 milyonu buldu" dedi.

"Lütfen en kısa sürede aşınızı olun"

Bakan Koca konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak. Aynı zamanda salgın haberlerinden de kurtulduğumuz son yaz olacak. Hep birlikte verdiğimiz üstün mücadelenin selameti için bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal alanlarımızın tamamının aşı ile korunaklı hale geleceği ana kadar riskli ortamlardan uzak duralım. Son günlerdeki tek söz ve ricam, lütfen en kısa sürede aşınızı olun."