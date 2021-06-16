Dünya, Karabağ Harekatı'nı TRT ekranlarında öğrendi.

44 gün süren savaşta Azerbaycan'ın tarihi zaferi, 18 kanal ve 30 dilde yayınları ve tecrübeli kadrosuyla TRT üzerinden dünyaya ulaştırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Azerbaycan'dan TRT'ye bir kez daha ödül geldi.

[Fotoğraf: AA]

Hazar Üniversitesi'nce Karabağ Savaşı'nı ilk kez dünyaya duyuran ve Azerbaycan’ın haklı davasında kamuoyu oluşturan ve gündemi belirleyen TRT'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren "Kardeşlik Ödülü'"ne layık görüldü.

[Fotoğraf: AA]

İbrahim Eren'e "Karabağ" plaketi

Törende TRT'nin sorumlu yayıncılık anlayışı ve Azerbaycan gerçeklerini dünyaya ulaştırmasına vurgu yapıldı.

Hazar Üniversitesi Kurucu Rektörü Hamlet İsahanlı, "Azerbaycan hakikatlerini, problemlerini dünyaya ulaştırmada TRT çok büyük rol oynadı, ben Azerbaycanlılar adına teşekkür etmek istiyorum" dedi.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'e Kardeşlik Ödülü'nü ve Şükran Plaketi'ni Hazar Üniversitesi Kurucu Rektörü Hamlet İsahanlı takdim etti.

[Fotoğraf: AA]

"Muhabirlerimiz haklı davamızı tüm dünyaya anlattı"

İbrahim Eren, TRT'nin kuruluşundan bu yana en başarılı dönemini 2021 yılında yaşadığının altını çizdi. 8 binin üzerinde çalışanı ile Türk dünyasının haklı davasını dünyaya ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Karabağ Savaşı'nda TRT World kanalından buraya gelen birçok yabancı muhabir burada haklı davamızı tüm dünyaya anlattı. Yine Arapça kanalından gelen muhabirlerimiz tüm dünyaya anlattı. Aynı zamanda tüm Türkiye adım adım olan olayları TRT ekranlarından izledi. Bu ödülden dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Türkiye mezunları akademisyen ve iş insanları platformuna da bizi böyle bir ödüle layık gördükleri için teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

AA da çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz de kurumun Karabağ Savaşı'nda başarılı enformasyon çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.