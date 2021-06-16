İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber yayınında bir siyasetçinin suç örgütü elebaşından ayda 10 bin dolar aldığını açıklamıştı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, siyasetçinin kim olduğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir mektupla sordu.

Tüm bu gelişmeler ışığında gerçekleşen kabul 1,5 saat sürdü.