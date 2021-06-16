Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 15:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop, Bakan Soylu'yu kabul etti
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber yayınında bir siyasetçinin suç örgütü elebaşından ayda 10 bin dolar aldığını açıklamıştı.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, siyasetçinin kim olduğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir mektupla sordu.
Tüm bu gelişmeler ışığında gerçekleşen kabul 1,5 saat sürdü.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kabul etti. pic.twitter.com/cLgLPBcBVN— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 16, 2021
Etiketler: Mustafa Şentop Süleyman Soylu TBMM
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