Gara'ya hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Pençe operasyonlarında da 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele hız kesmiyor. Bir yanda Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları diğer yanda nokta operasyonlarla örgüte ağır darbe vuruluyor.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2021
Gara’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/PyYyS9nMzu
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor" denilen paylaşımda bölgede 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Sayı 9'a yükseldi
Bu sabah Irak'ın kuzeyinde bu kez Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmişti.