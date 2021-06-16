Terörle mücadele sınırlarımız içinde Eren Operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları ile de sınırlarımız ötesinde devam ediyor.

23 Nisan'da başlatılan Pençe operasyonlarında terör hedefleri SİHA ve F-16 destekli harekatlarla tek tek imha ediliyor. Komandolar ise zor coğrafyada teröristleri etkisiz hale getiriyor.

Güçlü, Kararlı ve Muktedir!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/pX1xGjaNfg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2021

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son paylaşımda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"Güçlü, kararlı ve muktedir!" başlıklı paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

3 günde 10 terörist etkisiz

3 gün isinde sadece Pençe operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi.