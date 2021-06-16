Ekvator ülkesinden Mersin Limanı'na gelen bir gemide muz yüklü konteyner içinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü harekete geçti.

Şüpheli konteynerin gemiden tahliyesinin hemen ardından konteyner x-ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edildi ve devreye narkotik dedektör köpekler girdi.

Konteynerden çıktı

Dedektör köpeklerin de konteynerdeki yüke tepki vermesi üzerine detaylı aramaya geçildi ve konteynerde yüklü eşya içerisine gizlenmiş vaziyette tarihi bir uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlendi. 1 ton 150 kilo kokain ele geçirildi.





Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır.



Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır.



Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/Bx15DtOrjh — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 16, 2021



Bakan Muş duyurdu



Ticaret Bakanı Mehmet Muş operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Muş, ele geçirilen miktarın Türkiye’de ele geçirilen en yüksek kokain oranı olduğunu açıkladı.

Sergilenen uyuşturucunun görselini de paylaşan Bakan Muş, “Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Geçen ay Suriye açıklarında 1,5 ton uyuşturucu ele geçirilmişti

Mayıs ayında Suriye açıklarında bir başaralı operasyon daha gerçekleştirilmişti. Uluslararası sularda bayraksız bir balıkçı teknesine yapılan ve 'Onur' adı verilen operasyonda 1,5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Ele geçirilen uyuşturucu Mersin'de sergilenmişti.