Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama süreci başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, uygulanan aşı sayısı 36 milyonu aştı. Saat 09.50 itibarıyla uygulanan toplam aşı sayısı 36 milyon 6 bin 266 oldu.

Birinci doz aşı yapılanların sayısı 22 milyon 54 bin 906'ye, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 13 milyon 951 bin 359'a ulaştı.

Aşılama süreci, yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlanmasıyla devam ediyor. Son olarak SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar ile memurların aşılanmasına başlanmasıyla aşı çalışmaları hız kazandı. Aşı olmak isteyen on binlerce vatandaş, aşı merkezlerinde yoğunluğa sebep oldu.

Aşılamada yeni rekor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada aşılamayla ilgili son durumu paylaştı.

Son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını vurgulayan Bakan Koca, şunları söyledi:

"1 milyon 240 bin 311 sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk."

1 MİLYON 240 BİN 311. SİZCE NEDİR? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2021

Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek.

Aşılanacak yeni meslek ve yaş grupları neler olacak, aşı tedariki ne durumda gibi konular da kurulun gündeminde olacak.

Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında "kademeli normalleşme" sürecine geçilmesiyle 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar kaldırıldı.

Buna göre, nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarad azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara son verildi. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek, kapalı alanlarda kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacak.

Kaldırılan bazı kısıtlamalar ile kapalı alanlarda yapılacak nikah törenleri ve düğünlere yönelik daha önce belirlenen azami 100 davetli sınırlaması da kaldırıldı, yiyecek-içecek ikramına yeniden başlandı.

15 Haziran itibarıyla kalkan bazı kısıtlamalar ile kapalı alanlarda yapılacak nikah törenleri ve düğünlere yönelik daha önce belirlenen azami 100 davetli sınırlandırması kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başlandı.

Haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinde nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.