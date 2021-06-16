Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "gönül coğrafyası" olarak nitelediği Bulgaristan'ı ziyaret etti. Erbaş, ilk olarak Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali ve Filibe kentlerine gitti. Daha sonra Başkent Sofya'ya geçti.

Erbaş, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Doktor Mustafa Aliş Hacı ile görüştü.

“İki ülke arasındaki iş birliği her alanda devam ediyor”

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Erbaş, “500-600 yıl birlikte yaşadığımız bu topraklarda yine gönül birlikteliğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. İki ülke arasındaki iş birliği her alanda devam ediyor" dedi.

Erbaş, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki iyi ilişkilere de vurgu yaparak, “Bizim birbirine en yakın iki ülke olarak gördüğümüz Türkiye ve Bulgaristan’ın kardeşliği, birbirine komşuluğu, yakınlığı en üst seviyede devam ediyor" diye konuştu.

Ali Erbaş, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Hacı’nın onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı, beraberindeki heyeti ile birlikte Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'ı da ziyaret edecek.

