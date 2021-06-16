Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 00:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meclis'te mini infaz paketi mesaisi
Meclis Genel Kurulu'nda "mini infaz paketi"nin görüşmelerine başlandı. Teklif, ceza ve infaz yasasında değişiklikler getiriyor.
Genel Kurulda görüşülen kanun teklifine göre, küçük çocuğu olan ve 10 yıldan az hapis cezası alan kadın mahkumların cezası, eşi ölmüş ya da cezaevindeyse ertelenecek.
Kadın, çocuğu 15 yaşını doldurduktan sonra cezasını çekecek.
Teknik altyapısı olan cezaevlerinde, hükümlüler elektronik mektup yöntemiyle haberleşebilecek.
Etiketler: TBMM
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