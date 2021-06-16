Genel Kurulda görüşülen kanun teklifine göre, küçük çocuğu olan ve 10 yıldan az hapis cezası alan kadın mahkumların cezası, eşi ölmüş ya da cezaevindeyse ertelenecek.

Kadın, çocuğu 15 yaşını doldurduktan sonra cezasını çekecek.

Teknik altyapısı olan cezaevlerinde, hükümlüler elektronik mektup yöntemiyle haberleşebilecek.