Bakanlığın Azerbaycan'a özel hazırladığı video, Twitter hesabından paylaşıldı.

Bakanlığın sosyal medyada hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev’in tarihî bir ziyaret gerçekleştirdikleri güzel Şuşa’yı Tek Vatan Harekâtı ile işgalden kurtaran Kahraman Azerbaycan Ordusunu ve kahraman Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlıyoruz." denildi.