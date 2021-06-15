Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 21:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB: Şuşa'yı işgalden kurtaran Azerbaycan Ordusunu selamlıyoruz
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şuşa için hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakanlığın Azerbaycan'a özel hazırladığı video, Twitter hesabından paylaşıldı.
Bakanlığın sosyal medyada hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev’in tarihî bir ziyaret gerçekleştirdikleri güzel Şuşa’yı Tek Vatan Harekâtı ile işgalden kurtaran Kahraman Azerbaycan Ordusunu ve kahraman Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlıyoruz." denildi.
Etiketler: Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı
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