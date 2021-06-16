Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 13:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmara temizleniyor: 3 bin 288 metreküp müsilaj toplandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında 3288,2 metreküp müsilaj toplanarak düzenli depolama tesislerine taşındı.
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Etiketler: Müsilaj Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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