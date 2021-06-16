Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 11:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sabiha Gökçen varışlı 4 sefer İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın Sabiha Gökçen varışlı 4 seferi İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları hava trafiğini olumsuz etkiliyor.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen varışlı 4 seferin İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiğini açıkladı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen varışlı 4 seferimiz İstanbul Havalimanına yönlendirilmiştir. Olumsuz hava koşulları kaynaklı gecikmelerden dolayı özür dileriz.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) June 16, 2021
Etiketler: THY
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