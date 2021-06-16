Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşılama programına yeni meslek ve yaş grupları dahil ediliyor. Son olarak SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar ile memurların aşılanmasına başlanmasıyla aşı çalışmaları hız kazandı. Aşı olmak isteyen on binlerce kişi, aşı merkezlerinde yoğunluğa sebep oldu. Ayrıca organize sanayi bölgelerinde (OSB) yerinde aşılama yapılıyor. Randevusuz aşı olmaya gidenler dahi geri çevrilmezken, randevu alanlar için de kolaylıklar artırılıyor.

Aynı gün randevu aynı gün aşı dönemi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" açıklamasını yaptı.

BUGÜN RANDEVU İSTESEM AŞIM NE ZAMAN YAPILIR? “Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021

Aşılamada rekor

Bu arada aşılamada her geçen gün rekor kırılıyor. Türkiye genelinde uygulanan aşı sayısı 36 milyonu geçti. Birinci doz aşı yapılanların sayısı 22 milyon 54 bin 906'ye, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 13 milyon 951 bin 359'a ulaştı.

Son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını duyuran Bakan Koca, "1 milyon 240 bin 311 sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu da Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanıyor.

Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek.

Aşılanacak yeni meslek ve yaş grupları neler olacak, aşı tedariki ne durumda gibi konular kurulun gündeminde.

Bilim Kurulu'ndan kademeli normalleşme ile ilgili de tavsiye kararı çıkması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Koca saat 18.30'da toplantıyla ilgili açıklama yapacak.