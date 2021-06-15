Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirilen Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; yaptığımız bu çalışmalarla Marmara Denizimiz bugün, dünden, bir hafta öncesinden çok daha temiz durumda" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor. https://t.co/CGy4CF3QVG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 15, 2021

"Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik." diyen Kurum, "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, "Kamu kurum ve kuruluşlarında, fosfat ve petrol türevi içermeyen temizlik ürünleri kullanımını zorunlu hale getiriyoruz." dedi.

Soğutma tesislerinin denize derin deşarjına ilişkin yönetmeliğin değiştirileceğini belirten Kurum, "Sürekli izlenmesine yönelik mevzuat değişikliğini 1 ay içerisinde yapacağız." dedi.