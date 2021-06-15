Türkiye ve Azerbaycan, iki ülke arasındaki Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu vurguladı.

100 yıl önce imzalandı: 1921 Kars Anlaşması

Kars Anlaşması, Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında imzalanan bir belge.

Barış anlaşmasına, Kars Konferansı'nda görüşüldükten sonra 13 Ekim 1921'de imzalar atıldı.

[Kaynak: Dışişleri Bakanlığı]

Kars Anlaşması giriş, 20 madde ve eklerden oluşuyor, temelleri Moskova Anlaşması’na dayanıyor.

Anlaşmayla Türkiye'nin doğu sınırı çizilirken, TBMM’yi Doğu Cephesi'nde en çok uğraştıran Ermeni sorunu ortadan kaldırıldı.

Anlaşma kapsamında Azerbaycan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Nahçıvan bölgesi özerklik kazandı.

Kars Anlaşması, Azerbaycan ile yapılan en önemli anlaşmalardan biri olarak görülüyor. Anlaşma ile Ermenilerin çıkarabileceği sorunlar ve karşı önlem alındı ve Ermenilere karşı sınırların korunması amaçlandı.

Ermenistan dışında diğer ülkeler anlaşmada değişiklik yapmadı ve maddeleri birebir uygulandı. Erivan ise anlaşmayı tanımadı.