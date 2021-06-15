EGM'den yapılan açıklamaya göre, özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleri ile etkili iletişimi, etkin iş birliği ve koordinasyonun sağlaması amacıyla ülke genelinde başlatılan KAAN Projesi devam ediyor.

Proje ile 81 ilde, 2 bin 503 ayrı noktada, 68 bin 727 özel güvenlik görevlisi ve 11 bin 574 genel kolluk personeliyle hizmet veriliyor.

Projeye geçiş sürecinde, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca 80 bin 301 genel kolluk personeli ve özel güvenlik görevlisi eğitimlerini tamamladı.

Şikayetler üzerine ikinci aşamaya geçildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yapılan denetimler sonucunda, bazı sitelerde usulsüz özel güvenlik hizmeti sunulduğu, özel güvenlik görevlisi olmayan kişilerin danışman unvanıyla özel güvenlik görevlisinin yetkilerini kullandırılmak suretiyle çalıştırıldığı belirlendi.

Ayrıca, buralarda çalışanların, site yöneticilerinin hukuka aykırı taleplerini yerine getirerek, site sakinlerinin huzurunu bozdukları ve meydana gelen bazı olayları polise haber vermedikleri yönünde şikayetler tespit edildi.

Bunun üzerine eksiklerin giderilmesi amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, KAAN Uygulamasının ikinci aşamasına geçildi.

270 bin özel güvenlik görevlisine eğitim verilecek

Öncelikle site ve benzeri yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlileri olmak üzere KAAN uygulaması kapsamında olmayan yaklaşık 90 bin noktada çalışan, 270 bin özel güvenlik görevlisine, bu yıl içerisinde eğitim verilecek. Ülke genelinde özel güvenlik izni alınan tüm yerlerde projenin faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, Esenyurt'ta 67 özel güvenlik izni bulunan sitede çalışan 633 özel güvenlik görevlisi ve 282 site yöneticisi ile kendileriyle iş birliği sağlayacak 335 genel kolluk personeline, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı polis başmüfettişleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) eğitmenleri tarafından eğitim verilmeye başlandı.

İstanbul'daki 1775 site ve benzeri yerde görev yapan 11 bin 666 özel güvenlik görevlisine eğitim verilmesinin ardından, Türkiye genelinde, özel güvenlik izni verilen 6 bin 16 sitede istihdam edilen 21 bin 924 özel güvenlik görevlisi ve yöneticilerinin projeye dahil edilmesi hedefleniyor.