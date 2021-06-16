Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 14:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıran örgüt üyesi gözaltına alındı
İstanbul Esenyurt'ta, FETÖ'nün gizli yapılanmasında yer alan ve örgüt üyelerinin yurt dışına kaçırılmasına yardım eden bir kişi gözaltına alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla operasyon gerçekleştirildi.
Şüphelinin FETÖ'nün gizli yapılanmasında yer aldığı, örgüt üyelerinin yurt dışına kaçırılmasında etkili olduğu ve maddi yardımda bulunduğu tespit edildi.
Yasadışı faaliyetlerin, "patates hat" olarak ifade edilen yabancı kişiler üzerine kayıtlı çok sayıda hat üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.
Zanlının, FETÖ'den atılan ve 127 yıl hapis cezasına çarptırılan Isparta Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı'nın da örgütteki üstü olduğu ortaya çıktı.
Etiketler: FETÖ
Sıradaki Haber
Terör örgütüne 'üst düzey' darbe: 48 terörist etkisiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz