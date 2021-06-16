Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelinin FETÖ'nün gizli yapılanmasında yer aldığı, örgüt üyelerinin yurt dışına kaçırılmasında etkili olduğu ve maddi yardımda bulunduğu tespit edildi.

Yasadışı faaliyetlerin, "patates hat" olarak ifade edilen yabancı kişiler üzerine kayıtlı çok sayıda hat üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

Zanlının, FETÖ'den atılan ve 127 yıl hapis cezasına çarptırılan Isparta Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı'nın da örgütteki üstü olduğu ortaya çıktı.