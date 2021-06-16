Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 13:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütüne 'üst düzey' darbe: 48 terörist etkisiz
Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen "İlkbahar-Yaz Operasyonları" kapsamında, son 2 ayda, 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 1'i yeşil, 9'u gri olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 15 Nisan 2021 tarihinde İlkbahar-Yaz Operasyonları başlatıldı.
Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla 1 Ekim'e kadar 9 bin 630 operasyon planlandı. Bu operasyonların bugüne kadar yüzde 39'u tamamlandı. Geçen süre içerisinde 3 bin 801 operasyon yapıldı.
Operasyonlarda, son 2 ayda 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 1'i yeşil ve 9'u gri olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirildi. 298 sığınak ve mağarada, 159 mayın, EYP, 137 silah, 99 el bombası, 35 telsiz, 355 tüp ve 8,2 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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