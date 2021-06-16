224 kişiye aşı yaptı: "O kız" TRT Haber'de
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın twitle teşekkür ettiği bir günde 224 kişiye aşı yapan hemşire Sabire Elen o twiti anlattı: Çok heyecanlandım. Elim ayağım titredi. Bu gerçek mi, başka bir profil mi diye şüphe ettim.
Türkiye aşılama programında rekor üstüne rekor kırıyor. SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar ile memurların aşılanmasına başlanmasıyla aşı çalışmaları daha da hızlandı.
Aşı merkezlerinde kuyruklar oluşurken sağlık çalışanları da büyük bir özveri ile süreci yürütüyor. Randevusuz aşı olmaya gidenler dahi geri çevrilmiyor.
Bu hıza hız katanlardan biri de hemşire Sabire Elen’di… Bir senedir yıllık izne çıkmamıştı. 1 kişi daha fazla aşılansın diye sadece 15 dakikada yemek arası veriyordu.
"Herkesin yüzü tanıdık geliyor"
Sabire hemşire sosyal medya hesabından yorgun fotoğrafını paylaştı. “Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı” notu Türkiye’nin yüreğine dokundu.
“Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor” diyen Sabire hemşireye teşekkür Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi.
“Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı.” Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: “Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor.” Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak. https://t.co/fh9cHpEvfk— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021
"Aşı yapan ellerinize sağlık"
Genç hemşirenin paylaşımını retweetleyen Bakan Koca, “Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak” notunu yazdı.
Sabire hemşire Bakan’ın bu övgüsüyle yaşadığı duygu yoğunluğunu TRT Haber canlı yayınında anlattı:
"Elim ayağım titredi, gerçek mi diye şüphe ettim"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın teşekkür ettiği hemşire Sabire Elen @trthaber'de. https://t.co/teRjfaPefz— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 16, 2021