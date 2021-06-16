Türkiye aşılama programında rekor üstüne rekor kırıyor. SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar ile memurların aşılanmasına başlanmasıyla aşı çalışmaları daha da hızlandı.



Aşı merkezlerinde kuyruklar oluşurken sağlık çalışanları da büyük bir özveri ile süreci yürütüyor. Randevusuz aşı olmaya gidenler dahi geri çevrilmiyor.

Bu hıza hız katanlardan biri de hemşire Sabire Elen’di… Bir senedir yıllık izne çıkmamıştı. 1 kişi daha fazla aşılansın diye sadece 15 dakikada yemek arası veriyordu.

"Herkesin yüzü tanıdık geliyor"

Sabire hemşire sosyal medya hesabından yorgun fotoğrafını paylaştı. “Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı” notu Türkiye’nin yüreğine dokundu.

“Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor” diyen Sabire hemşireye teşekkür Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi.



“Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı.” Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: “Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor.” Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak. https://t.co/fh9cHpEvfk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021

"Aşı yapan ellerinize sağlık"

Genç hemşirenin paylaşımını retweetleyen Bakan Koca, “Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak” notunu yazdı.

Sabire hemşire Bakan’ın bu övgüsüyle yaşadığı duygu yoğunluğunu TRT Haber canlı yayınında anlattı:

"Elim ayağım titredi, gerçek mi diye şüphe ettim"

“Çok heyecanlandım. Elim ayağım titredi. Bu gerçek mi, başka bir profil mi diye şüphe ettim. Emeklerimizin görülmüş olması beni çok mutlu etti. Zaten ardı ardına telefonlar geldi. Bakanımıza tüm sağlık camiası adına teşekkür ediyorum. Pandeminin bitmesi için 2020’den beri emek verdiğimizin görülmüş olması beni çok mutlu etti…”