Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.05.2025 08:36

17 ilde dolandırıcılara operasyon: 160 şüpheli yakalandı

17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 402 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 160 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 73'ü tutuklanırken, 87'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

17 ilde dolandırıcılara operasyon: 160 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda; 402 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 160 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 

Şüphelilerden; 73'ü tutuklandı, 87'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilerin 114 Milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıkları ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yaptıkları tespit edildi."

Şüphelilere ait yaklaşık 114 Milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Bakan Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, vatandaşları dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

ETİKETLER
Dolandırıcılık İçişleri Bakanlığı Son Dakika
Sıradaki Haber
Hamas Türkiye'ye neden teşekkür etti?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:18
Terör örgütü PKK kendini feshetti
09:03
Küresel piyasalarda ticaret görüşmeleri iyimserliği hakim
08:49
Kara yollarında son durum
08:19
Hamas Türkiye'ye neden teşekkür etti?
08:14
Katil İsrail yine okul bombaladı
09:19
Kabine bugün toplanacak
Ağrı'da meralar koyun ve kuzu sesleriyle şenlendi
Ağrı'da meralar koyun ve kuzu sesleriyle şenlendi
FOTO FOKUS
Gazzeli kız: Biz her gün ölüyoruz
Gazzeli kız: Biz her gün ölüyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ