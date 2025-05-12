17 ilde dolandırıcılara operasyon: 160 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda; 402 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 160 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerden; 73'ü tutuklandı, 87'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilerin 114 Milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıkları ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yaptıkları tespit edildi."

Şüphelilere ait yaklaşık 114 Milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Bakan Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, vatandaşları dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.