Kabine bugün toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl dönümü Programına katılacak.

Ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Kabinede birçok konu masaya yatırılacak. Ana başlıklardan en dikkat çekeni, 'terörsüz Türkiye' çalışmalarında gelinen son nokta olacak.

PKK terör örgütü tarafından yapılan açıklama toplantıda ele alınacak.

Toplantıda ayrıca, açıklama sonrasında oluşturulacak yol haritasının değerlendirilmesi de bekleniyor.

Toplantıda, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin atılacak adımlar da değerlendirilecek.

"Türkiye ev sahipliği yapmaya hazır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Putin’e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını belirtti ve Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Barış masası yeniden Türkiye'de kurulacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Perşembe günü Türkiye'de Rusya Devlet Başkanı Putin'i bekleyeceğini duyurmuştu.

X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatan Zelenski, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Putin'i 15 Mayıs'ta Türkiye'de bekleyeceğini kaydeden Zelenskiy, "Ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz" demişti.

15 Mayıs'ı Putin teklif etmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmasında, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz."