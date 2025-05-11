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AA
HABER GİRİŞ
11.05.2025 19:01
, 11.05.2025 19:04
SON GÜNCELLEME
11.05.2025 19:04
Beşiktaş'ta Serdar Adalı yeniden başkanlığa seçildi
Beşiktaş Kulübünün olağan genel kurulunda Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geçerek yeniden başkanlığa seçildi.
Ayrıntılar geliyor...
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