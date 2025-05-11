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Gündem
AA 11.05.2025 19:01

Beşiktaş'ta Serdar Adalı yeniden başkanlığa seçildi

Beşiktaş Kulübünün olağan genel kurulunda Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geçerek yeniden başkanlığa seçildi.

Beşiktaş'ta Serdar Adalı yeniden başkanlığa seçildi

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