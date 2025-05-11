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Gündem
TRT Haber, AA 11.05.2025 14:35

Bayraktar TB3 DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'nda

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen DENİZKURDU-2025 Tatbikatı kapsamında, Bayraktar TB3 SİHA'lar MAM-L ile kara hedeflerine salvo atışı yapacak.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'na katılan 2 adet Bayraktar TB3 SİHA hazırlık uçuşlarına başarıyla devam ediyor.

9 Mayıs'ta Keşan’dan havalanan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA'lar, TCG Anadolu gemisine intikal ederek konuşlandı. Konuşlanmanın ardından gemi üzerinde mühimmat yükleme testleri yapıldı.

MAM-L ile kara hedeflerine salvo atışı

İki SİHA art arda kalkış ve iniş gerçekleştirilirken, kontrol süreçleri eş zamanlı olarak TCG Anadolu üzerindeki Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) aracılığıyla yürütüldü.

Bayraktar TB3 DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'nda

Tüm kalkış ve inişler, Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli görev algoritmaları ile tam otonom şekilde gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA'lar ikişer adet MAM-L ile kara hedeflerine salvo atışı gerçekleştirecek.

Atışlar sonrası Bayraktar TB3 SİHA'lar TCG Anadolu çevresinde kol uçuşu ve selamlama geçişi icra edecek.

Testlerde 24 sorti yapıldı

Bu görevler, 14 Mayıs 2025’te düzenlenecek Seçkin Gözlemci Günü kapsamında tatbikat senaryosunun bir parçası olarak gerçekleştirilecek.

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden tam otonom kalkış ve iniş yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, 22 Nisan’dan itibaren TCG Anadolu gemisinde Saros Körfezi açıklarında yürütülen testlerde toplam 24 sorti yapıldı.

Bayraktar TB3 DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'nda

25 Nisan 2025’te Keşan’dan kalkış yapan 4. prototip TB3 (PT-4), ilk kez gemiye iniş yaparak test sürecine katıldı; böylece TCG Anadolu’da ilk kez 2 milli SİHA aynı anda konuşlandı. Testleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yerinde takip ederken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da gemide gözlemde bulundu.

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