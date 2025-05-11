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TRT Haber 11.05.2025 16:10

Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış diplomasisine ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi en güvenilir iradedir." dedi.

Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış diplomasisine ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış iradesinin ve Türkiye'nin güvenilir adres olmasının öne çıktığını vurguladı.

Uluslararası alanda çatışma ve savaş kışkırtıcılığı konusunda son derece sorumsuz açıklamaların yapıldığı bir dönemde olunduğuna dikkati çeken Çelik, bir yerde barış ve çözüm isteyenlerin başka bir bölgede çatışma ve savaşı kışkırttığı ilkesizliklerin çokça görüldüğünü vurguladı.

 

Çelik, uluslararası kurumların etkisizleştiği ve diplomasinin çokça dışlandığı bir küresel tablonun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası düzenin en temel sütunları sarsılmaktadır. Bu gelişmeler karşısında Cumhurbaşkanımız, barış iradesini tüm çatışma bölgeleri için ayakta tutmaktadır. Bu irade Türkiye'yi güvenilir, diplomasi üreten ve hakkaniyetli bir çözüm adresi haline getirmiştir. Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi en güvenilir iradedir. Cumhurbaşkanımızın sadece son birkaç ay içinde diplomatik gayret sarf ettiği konular, küresel barışın sağlanması için gerekli tüm alanları kapsamaktadır."

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