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Gündem
TRT Haber 12.05.2025 08:20

Hamas Türkiye'ye neden teşekkür etti?

Hamas, ABD ile "Gazze'de ateşkes" görüşmelerinde sona yaklaşıldığını belirterek, Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Peki bu teşekkürün gerekçesi ne? Diplomatik kaynaklar, bunun, Türkiye'nin oynadığı kolaylaştırıcı rol olduğunu belirtiyor.

Hamas Türkiye'ye neden teşekkür etti?

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, nihai bir anlaşmaya varılması için çaba göstermeye hazır oldukları vurgulanarak, ara buluculuk rolü için Türkiye'ye teşekkür edildi.

Diplomatik kaynaklar bu "teşekkürün" gerekçesi olarak, Türkiye'nin sürecin başından beri Hamas ve ABD arasında, ABD vatandaşı Edan Alexander’ın serbest bırakılması için kolaylaştırıcı rol oynamasını gösteriyor.

Türkiye'nin oynadığı kolaylaştırıcı rol

Hamas’a herhangi bir baskı uygulamaksızın böyle bir adım atılmasının, Washington ile Gazze arasında güven ortamı oluşturulması bakımından önemli olduğu da kaydediliyor.

Türkiye, ABD tarafına, Hamas’ın bu adımı atmasının kalıcı barışın tesisi yönünde bir iyi niyet gösterisi olduğunu iletti.

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın son haftalarda Hamas’la İstanbul, Ankara ve Doha’da yaptığı temaslarda bu konuların en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu da vurguluyorlar.  

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