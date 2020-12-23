İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.

Terör örgütü PKK'dan kaçan 7 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 241’e yükseldi.