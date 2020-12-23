Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 Ocak'tan bu yana 241 terörist ikna yoluyla teslim oldu
2013 ve 2018 yılları arasında Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren PKK'lı 7 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 241 oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.
Terör örgütü PKK'dan kaçan 7 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 241’e yükseldi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele İçişleri Bakanlığı
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