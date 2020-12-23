CHP Konya İl Başkanı hakkındaki taciz iddiaları partide mercek altına alındı. İddia ile ilgili rapor hazırlandı, son sözü CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu söyleyecek.

Taciz iddiaları CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca başkanlığındaki heyet tarafından araştırıldı. Mağdur kadın ve tanıklar ile görüşme gerçekleştirildi. Ses kayıtları ve tüm bilgiler rapor haline getirilerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunuldu.

Genel Merkezin önünde iki seçenek var

MYK'da gündeme gelen rapor için CHP'nin yetkili kurulları çalışıyor. Genel Merkezin önünde iki seçenek bulunuyor. Tacizli suçlanan Konya İl Başkanı ya Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek ya da beklenmeden parti ile ilişiği kesilecek.