İletişim Başkanı Altun: Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez
İletişim Başkanı Altun, "Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Altun, Dündar'ın faaliyetlerinin gazetecilik bağlamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:
"Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz."
Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 23, 2020
Bu, gerçek gazetecilere hakarettir.
Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz.