Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i ayrı ayrı ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.
Yargıtaya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilk olarak Yargıtay Başkanı Akarca ile bir araya geldi. Akar, sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin ile görüştü.
Bakan Akar, Akarca ve Şahin'e yeni görevleri dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i ayrı ayrı ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.https://t.co/LNNJr3Oifx#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/iT6cY5xzip— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2020
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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