Yargıtaya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilk olarak Yargıtay Başkanı Akarca ile bir araya geldi. Akar, sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin ile görüştü.

Bakan Akar, Akarca ve Şahin'e yeni görevleri dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.