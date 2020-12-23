CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Menemen'de 90 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı, andı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Cumhuriyet devrimcisi Mustafa Fehmi Kubilay'ı 90 yıl önce bugün Menemen'de alçakça katleden, Cumhuriyetimize ve değerlerine düşman karanlık zihniyete karşı mücadelemiz daima sürecek. Cumhuriyet devrimcisi Mustafa Fehmi Kubilay'ı, Bekçi Şevki ve Bekçi Hasan'ı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.