Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantının yarın 17.00’de gerçekleştirileceği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısının ardından 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre, son 24 saatte 192 bin 316 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 309 olarak kayda geçti, 251 kişi hayatını kaybetti.