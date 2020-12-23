Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu'yu kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin ile bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin ile makamında görüştü.
Kabulde, Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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