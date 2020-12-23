CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin ile makamında görüştü.

Kabulde, Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.