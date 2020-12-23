Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda 3000 metre derinliğe kadar tespit imkanına sahip TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz’de 2800 metreden görüntü alınarak büyük bir başarıya imza atıldı.