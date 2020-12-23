Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 14:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhuriyet tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu gerçekleştirildi
Deniz Kuvvetleri tarafından Doğu Akdeniz'de, 2800 metreden görüntü alınarak, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda 3000 metre derinliğe kadar tespit imkanına sahip TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz’de 2800 metreden görüntü alınarak büyük bir başarıya imza atıldı.
Deniz Kuvvetlerimiz tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2020
Operasyonda 3000 metre derinliğe kadar tespit imkânına sahip TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz’de 2800 metreden görüntü alınarak büyük bir başarıya imza atıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/4erVVQXgyw
Etiketler: Doğu Akdeniz
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