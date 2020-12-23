Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliğinin yeni binasının açılış törenine video mesaj gönderdi.

Erdoğan, "Bangladeş ile münasebetlerimizin bir başka önemli boyutunu Rohingyalı Müslüman kardeşlerimizin durumu oluşturuyor. Bangladeş'in katliamdan kaçan Rohingya Müslümanlarına sahip çıkan insani ve vicdani tavrını takdirle karşılıyoruz." dedi.

Myanmar'daki kamplarda yaşayan Rohingyalıların acılarının dindirilmesi için insani yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Erdoğan, bu konuda Bangladeş'e destek vermeye ve konunun hakkaniyet ile çözümü için tüm platformlarda gayret göstermeye devam edeceklerini kaydetti.